Рахмон: отношения Таджикистана и России развиваются по нарастающей

Президент республики отметил, что между двумя странами не существует нерешенных вопросов

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Отношения между Таджикистаном и Россией развиваются по нарастающей. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

"Наши двусторонние отношения развиваются по нарастающей. <...> То есть нерешенных каких-то вопросов между нашими странами не существует. Все идет по плану", - сказал он.

С момента установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года между Россией и Таджикистаном подписано более 200 межгосударственных договоров и соглашений в различных сферах двустороннего сотрудничества. В сентябре Путин в поздравительном послании Рахмону по случаю 34-й годовщины независимости Таджикистана отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей.

По данным Федеральной таможенной службы России, доля Таджикистана в общем внешнеторговом обороте РФ составляет 0,2%. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров республики, в общем объеме внешней торговли Таджикистана на нее приходится более 20%. По информации таджикистанской стороны, товарооборот двух стран за январь - август этого года составил свыше $1,4 млрд, темпы его роста достигли 13%. По итогам 2024 года объем торговли между Таджикистаном и Россией составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года.

В марте Путин по итогам переговоров в Кремле с Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.