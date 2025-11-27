Выборы в парламент Гагаузии назначены на 22 марта 2026 года

Вице-председатель Народного собрания Николай Орманжи поздравил депутатов с выбранной датой

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Очередные выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузской автономии Молдавии назначены на 22 марта 2026 года. Такое решение было одобрено законодателями на заседании, которое транслируется на канале местного парламента в YouTube.

"Коллеги, поздравляю, мы выбрали дату выборов - 22 марта", - констатировал проводящий заседание вице-председатель парламента Николай Орманжи.

В августе 2025 года Народное собрание Гагаузии отложило принятие решения о дате очередных выборов нового состава до прояснения юридических вопросов, которые так и не были решены до конца. Как говорилось на заседании, проблема заключается в том, что законодательство предусматривает утверждение итогов выборов в Гагаузии Апелляционной палатой Комрата, которую ранее ликвидировали власти Молдавии. Кроме того, между Кишиневом и Комратом идут споры, должна ли проводить выборы местная или Центральная избирательная комиссия. Регион обвиняет центральные власти в намерении вмешаться в выборы.