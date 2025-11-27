Офис Орбана не подтвердил и не опроверг информацию о его визите в Москву

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также не стал определенно отвечать на вопрос, какие темы Виктор Орбан мог бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Москве

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш не подтвердил и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Виктор Орбан отправится 28 ноября в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Комментируя на брифинге сведения о предстоящей поездке главы венгерского правительства в российскую столицу, Гуйяш заявил, что если у него будет информация на этот счет, то "она будет предоставлена в обычном порядке". "Я ничего не подтверждаю и ничего не исключаю", - сказал руководитель канцелярии.

Он также не стал определенно отвечать на вопрос, какие темы Орбан мог бы обсудить с Путиным в Москве. Гуйяш подтвердил, что Венгрия полностью поддерживает новый план США по урегулированию украинского конфликта и призывает другие страны одобрить американские предложения.

По сведениям корреспондента ТАСС из дипломатических источников в Будапеште, визит Орбана в Москву подготовлен и премьер планирует отправиться туда, чтобы обсудить возможности прекращения вооруженных действий на Украине, а также вопросы двусторонних отношений, включая поставки российских энергоносителей в Венгрию.

Ранее венгерское интернет-издание VSquare сообщило со ссылкой на источники, что Орбан намерен 28 ноября посетить Москву для встречи с Путиным. Издание напомнило, что премьер-министр Венгрии и президент России встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности 14 раз. Их последняя встреча состоялась в Москве 5 июля 2024 года, когда Орбан в ходе миротворческой миссии совершил также поездки на Украину, в Китай и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 ноября, что Кремль сообщит о возможном контакте Путина и Орбана.