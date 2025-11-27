ТАСС: глава МИД Турции обсудит в ФРГ урегулирование на Украине и ситуацию в Газе

Как уточнил источник, Хакан Фидан планирует указать, что "действия Израиля, направленные на подрыв режима прекращения огня в секторе Газа, недопустимы"

АНКАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в ФРГ 28 ноября намерен обсудить Украину и ситуацию в секторе Газа в свете действий Израиля. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком МИД.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Германию 28 ноября 2025 года по приглашению министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля. На переговорах он намерен подчеркнуть, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения российско-украинского конфликта путем установления справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон, и подтвердит готовность содействовать предпринимаемым в последнее время шагам в этом направлении", - сказал собеседник.

Как уточнил источник, Фидан планирует указать, что "действия Израиля, направленные на подрыв режима прекращения огня в секторе Газа, недопустимы". "Он подчеркнет необходимость обеспечения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, бесперебойной доставки гуманитарной помощи, начала восстановительных работ и вывода израильских войск", - отметил собеседник. По его словам, глава МИД Турции обратит внимание на то, чтобы "предпринимаемые шаги, включая формирование совета мира и международных стабилизационных сил согласно резолюции Совета Безопасности ООН, соответствовали перспективе создания двух государств" в регионе.