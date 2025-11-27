Лукашенко пошутил, что Белоруссия не отпустит Бакиева в Киргизию

Александр Лукашенко отметил, что иногда бывает в гостях у киргизского экс-президента, проживающего в Белоруссии

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что республика не отпустит на родину экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева. Его слова приводит агентство БелТА.

"Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: "Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси". Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим", - сказал белорусский лидер журналистам в Бишкеке.

Бакиев был свергнут в результате народной революции 7 апреля 2010 года. Во время противостояния сторонников президента и оппозиции на центральной площади киргизской столицы были убиты более 80 человек, свыше 1 тыс. получили различные ранения и травмы. Бывший президент сначала был вынужден в целях безопасности уехать из Бишкека, а затем и из Киргизии. С 2010 года он проживает в Белоруссии, которая неоднократно отказывала в его выдаче киргизским властям, опасаясь, что на родине он может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам. В 2014 году в Бишкеке он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за целый ряд преступлений.