Лукашенко: Зеленский отказывается от белорусского посредничества по Украине

Президент Белоруссии подчеркнул, что не любит никакого посредничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится к посредничеству в урегулировании украинского конфликта, так как Владимир Зеленский отказывается от сотрудничества.

"Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным]. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что сейчас "самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали [на переговоры по Украине в Минск] без США". "Самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - добавил белорусский лидер.