Парламент Молдавии отклонил требование Соцпартии расследовать контрабанду оружия

Контролирующая законодательный орган Партия действия и солидарности отказалась создать профильную комиссию по расследованию инцидента

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Соцпартия Молдавии потребовала создать в парламенте республики комиссию по расследованию контрабанды оружия, однако контролирующая законодательный орган Партия действия и солидарности отклонила эту инициативу, передает корреспондент ТАСС.

"Учитывая резонансный инцидент с контрабандой оружия и необходимость предотвращения подобных рисков для национальной безопасности в будущем, предлагаем создать комиссию по расследованию и контролю за контрабандой оружия, боеприпасов и военной амуниции", - заявил депутат Марчел Ченушэ. Однако составляющие большинство депутаты от Партии действия и солидарности не поддержали это предложение.

На прошлой неделе власти Румынии сообщили об обнаружении крупной партии оружия, которое пытались контрабандным путем вывезти из Молдавии. По данным молдавских СМИ, там были найдены системы FIM-92 Stinger, "Игла", противотанковые ракетные пусковые установки "Корнет", а также компоненты для ударных беспилотников. Позже в заявлении прокуратуры отмечалось, что через границу также пытались провезти дрон типа "Герань-2" с разобранным двигателем и без боевой составляющей. Следователи полагают, что боеприпасы ввез в Молдавию из Украины курьер, который периодически перевозил различные товары из соседней страны.