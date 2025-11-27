The Atlantic: Трамп решил изменить подход к урегулированию украинского конфликта

Журнал отмечает, что американский президент отказался от давления на Россию с помощью санкций

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение изменить подход к процессу урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от попыток оказать давление на Россию с помощью санкций. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По их словам, после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл встретился с европейскими дипломатами в резиденции посла США в Киеве. Отвечая на их вопрос о причинах изменения курса США, из-за чего усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций были прекращены, Дрисколл заявил, что Трамп захотел применить новый подход, так как "другие способы прекращения войны не дали результата". Источник журнала не раскрывает, в чем заключается новый подход.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.