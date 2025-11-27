ЦАХАЛ: движение "Хезболлах" не разоружилось за год перемирия в Ливане

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Надава Шошани, шиитское движение восстановилось при поддержке иранского режима

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Шиитское движение "Хезболлах" с момента заключения соглашения о прекращении огня в Ливане год назад не разоружилось и не ликвидировало свою военную структуру. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани.

"Ровно год назад вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Согласно этому соглашению, движение "Хезболлах" должно была полностью разоружиться и ликвидировать свою террористическую и военную структуру. Однако оно не сделало ни того, ни другого", - написал Шошани в X.

По его словам, движение "Хезболлах" "вместо этого потратило год на восстановление и перевооружение при поддержке иранского режима". "Пока "Хезболлах" представляет угрозу Израилю, мы (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) будем продолжать делать все необходимое для своей защиты", - заверил он.

27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня в Ливане после активного периода военных действий между Израилем и отрядами "Хезболлах", который продолжался 66 дней. Оно предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований "Хезболлах" за реку Литани в глубине ливанской территории.