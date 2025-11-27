В США освободили под залог отсидевшего 27 лет в камере смертников

Это первый подобный случай в Луизиане с 2016 года

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Приговоренный к смертной казни мужчина из американского штата Луизиана, пробывший в заключении 27 лет, освобожден под залог после пересмотра дела. Это первый подобный случай в Луизиане с 2016 года, сообщает агентство Associated Press (AP).

Речь идет о Джимми Данкане, который в 1998 году был обвинен в убийстве первой степени (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Согласно приговору, он изнасиловал и утопил двухлетнюю дочь своей девушки. В апреле 2025 года суд признал приговор недействительным. Судья постановил, что девочка случайно утонула, а доказательства причастности к этому Данкана "не были научно обоснованными". В среду он был освобожден из-под стражи под залог в $150 тыс., при этом по его делу продолжает вести разбирательство Верховный суд Луизианы.

Сторона защиты настаивает на невиновности бывшего заключенного. Мать погибшей девочки ранее заявляла, что перестала верить в виновность Данкана и признала, что ее дочь случайно утонула в ванной. Сторона обвинения пытается доказать виновность Данкана и настаивает на том, что он должен быть вновь заключен под стражу.

Согласно данным американского информационного центра по проблеме смертной казни, всего в США с 1973 года помилование получили более 200 человек, которым был вынесен смертный приговор. 12 из них были из штата Луизиана, последний из их числа был помилован в 2016 году.