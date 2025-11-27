ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Компартия Молдавии предложила принять закон для укрепления нейтралитета страны

Лидер партии Владимир Воронин назвал призывы действующего правительства отказаться от нейтрального статуса "опасной провокацией"
12:23

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Компартия Молдавии выразила обеспокоенность в связи с призывами действующего правительства отказаться от нейтрального статуса и предложила парламенту принять специальный закон для его укрепления.

"Обращаемся ко всем политическим партиям с призовом объединить усилия по скорейшей разработке и принятию закона о постоянном нейтралитете Республики Молдова", - обратился в ходе брифинга лидер партии, экс-президент страны Владимир Воронин.

Политик назвал призывы правительства "опасной провокацией", которая противоречит конституции Молдавии, где говорится о ее нейтральном статусе. "В последнее время накопилась критическая масса заявлений высокопоставленных представителей власти, в соответствии с которыми нейтралитет якобы не гарантирует безопасность и только НАТО может стать надежным щитом для Молдавии", - отметил Воронин.

Он обратил внимание, что эти заявления подкрепляются увеличением военного бюджета и активизацией взаимодействия с Североатлантическим альянсом и переходом на его стандарты. "Выбранный правительством путь ползучей ликвидации нейтралитета является опасным и противоречит позиции подавляющего большинства населения Молдавии. В новейшей мировой истории есть примеры, когда отказ от нейтралитета приводил к трагичным последствиям", - констатировал Воронин.

В 2025 году правительство Молдавии приняло новую военную стратегию, которая подразумевает рост военных расходов до 1% ВВП, а также увеличение численности вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. В документе также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Украиной. 

