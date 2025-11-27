Лукашенко заявил, что говорит с Трампом откровеннее всех

Президент Белоруссии отметил, что сейчас "самый оптимальный момент" для посредничества в урегулировании украинского конфликта, которое он готов взять на себя

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не говорит с американским лидером Дональдом Трампом откровеннее него. Слова белорусского президента приводит газета "Коммерсантъ".

Отвечая на вопрос, есть ли у него какое-то влияние на Трампа, Лукашенко ответил: "Спаси Господь! Вообще, Трамп не любит никакого влияния. Но нет в мире того человека, который ему более откровенно может сказать, чем я!"

При этом президент Белоруссии отметил, что сейчас "самый оптимальный момент" для посредничества в урегулировании украинского конфликта, которое он готов взять на себя.