Лукашенко заявил, что говорит с Трампом откровеннее всех
Редакция сайта ТАСС
12:27
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не говорит с американским лидером Дональдом Трампом откровеннее него. Слова белорусского президента приводит газета "Коммерсантъ".
Отвечая на вопрос, есть ли у него какое-то влияние на Трампа, Лукашенко ответил: "Спаси Господь! Вообще, Трамп не любит никакого влияния. Но нет в мире того человека, который ему более откровенно может сказать, чем я!"
При этом президент Белоруссии отметил, что сейчас "самый оптимальный момент" для посредничества в урегулировании украинского конфликта, которое он готов взять на себя.