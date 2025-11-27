Lebanon 24: восемь районов на юге Ливана подверглись ударам израильских ВВС

По информации портала, подверглись бомбардировке форпосты "Хезболлах" в горной местности Джаббур, Джермук, Иклим-эт-Туффах и Рейхан

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации "Хезболлах" в восьми районах Южного Ливана, сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его сведениям, интенсивные ракетные удары были нанесены по местам, где зафиксированы попытки шиитских бойцов восстановить разрушенную военную инфраструктуру. Взрывы раздались в окрестностях населенных пунктов Джбаа, Димашкия, Набаа-эт-Таса и Эль-Махмудия, на которые израильские самолеты совершили несколько воздушных рейдов.

Подверглись бомбардировке форпосты "Хезболлах" в горной местности Джаббур, Джермук, Иклим-эт-Туффах и Рейхан. О жертвах и пострадавших среди мирных жителей сведений не поступило.

Представитель израильской армии в заявлении, распространенном в социальной сети X на арабском языке, указал, что авианалеты носили превентивный характер. В ходе них были уничтожены подземные укрытия, склады с боеприпасами и ракетные установки, которые были обнаружены к югу от реки Литани.

В заявлении военпреда указывается, что активность "Хезболлах" на выбранных для авиаударов объектах является нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.