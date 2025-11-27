Депутат Рады Гончаренко: Дрисколл приедет в Киев для обсуждения плана США

По словам парламентария, министр армии США прибудет в город 27 или 28 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл, который представляет американскую сторону на консультациях с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, в четверг или пятницу прибудет в Киев для продолжения обсуждений мирного плана Вашингтона. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Генерал Дрисколл, отвечающий за переговоры от США, едет в Киев. Должно быть, или сегодня, или завтра", - написал он в Telegram-канале. Другие подробности депутат не привел.

О том, что Дрисколл может на этой неделе посетить Киев, накануне заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Ранее президент США Дональд Трамп поручил Дрисколлу вновь провести встречу с украинской стороной в Киеве для урегулирования конфликта. Кроме того, Трамп сообщил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.