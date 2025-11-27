Мерц: исход конфликта на Украине имеет решающее значение для миропорядка в Европе

Украина будет и дальше нуждаться в сильных вооруженных силах и надежных гарантиях безопасности со стороны ее партнеров, сообщил канцлер Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что исход конфликта на Украине будет иметь решающее значение для политического порядка в Европе. Такую точку зрения он высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Берлине.

"Мы потому так активно поддерживаем диалог по этой теме, поскольку исход этой войны будет иметь решающее значение для нашего европейского политического порядка, будущего миропорядка в Европе", - сказал глава правительства ФРГ. Мерц снова подчеркнул, что, с точки зрения Берлина, Украина "будет и дальше нуждаться в сильных вооруженных силах и надежных гарантиях безопасности со стороны ее партнеров".

"Любая договоренность, которая затрагивает ЕС, европейские государства в целом или НАТО, требует одобрения европейских партнеров, а также консенсуса в альянсе", - утверждал он. Мерц отметил, что власти ФРГ положительно относятся "к усилиям американского правительства прийти в этом вопросе к решению". "Но мы говорим также, что следует обеспечить интересы в области безопасности европейцев и украинцев", - сказал канцлер.

Мерц считает, что "нынешняя линия соприкосновения, линия фронта - она должна отправной точкой для возможных переговоров".

При этом он в очередной раз затронул тему использования замороженных российских активов. "Мы хотим сделать активы еще более полезными для поддержки Украины", - отметил канцлер. Мерц сказал, что хочет договориться по этому вопросу в ЕС самое позднее до саммита ЕС в декабре, с тем чтобы, как он выразился, "усилить переговорную позицию" Европы.