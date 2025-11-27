Риттер: мир должен создавать условия для развития БРИКС

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США заявил, что его страна в многополярном мире должна быть не "центральным игроком, а одним из многих"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер в интервью ТАСС сравнил БРИКС с ребенком, для роста и развития которого нужно создать условия.

Читайте также

Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели

"Администрация [президента США Дональда] Трампа не признает неизбежность БРИКС и значимость ассоциации в многополярности. БРИКС можно сравнить с ребенком, и мир должен создать условия для его роста и развития", - сказал он.

По словам эксперта, в многополярном мире США должны быть не центральным игроком, а одним из многих.

"Мы живем не в том мире, который был после Второй мировой войны. Тогда была биполярная система. После дезинтеграции СССР единственной сверхдержавой остались США, мир был неустойчивым. Сейчас, напротив, мир может уверенно стоять на ногах, США должны стать одним игроком из многих, а не центральным", - пояснил аналитик.

Риттер добавил, что одним из факторов, сдерживающих движение к многополярности, является ведущая роль США во многих международных институтах, поскольку они были "созданы по принципам Вашингтона".

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. В этом году председателем БРИКС выступает Бразилия. В 2026 году председательство перейдет к Индии.