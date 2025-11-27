Президент Гвинеи-Бисау на переходный период назначил нового начальника генштаба ВС

Томаш Джаси был начальником службы безопасности главы республики

ХАРАРЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау на переходный период Орта Инта-а своим первым указом назначил начальником генштаба ВС страны генерал-майора Томаша Джаси. Об этом сообщило национальное телевидение западноафриканского государства.

До сих пор Джаси являлся начальником службы безопасности президента республики, ранее был командиром национальной гвардии.

Прежний начальник генштаба Биаге На Нтан, который исполнял эти обязанности в течение 11 лет, смещен во своего поста. Он находится под арестом Высшего военного командования вместе со свергнутым президентом Умару Сисоку Эмбало, бывшим министром внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде и его бывшим заместителем генерал-лейтенантом Мамаду Туре.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись президентские выборы, на которых действующий президент Умару Сисоку Эмбало добивался переизбрания на второй срок. Одновременно прошли и выборы в парламент. Избирком планировал объявить 27 ноября первые предварительные итоги голосования. Однако 26 ноября в стране власть захватили военные в результате государственного переворота. Они приостановили деятельность всех государственных институтов, а также распорядились прекратить подсчет голосов на президентских и парламентских выборах. Путчисты объявили, что вся полнота власти в стране перешла к Высшему военному командованию по восстановлению порядка. Президентом страны на переходный период стал Орта Инта-а.