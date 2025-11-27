RTS: швейцарские депутаты обвинили в коррупции бизнесменов, задобривших Трампа

По мнению парламентариев, в этой ситуации на карту поставлена репутация швейцарских институтов, уважение к верховенству закона и репутация страны на международном уровне

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Два депутата от швейцарской партии "Зеленые" выдвинули обвинения в коррупции в отношении шести бизнесменов, которые во время встречи в Вашингтоне подарили президенту США Дональду Трампу часы Rolex и слиток золота якобы в надежде уговорить его снизить американские пошлины на импорт товаров из конфедерации. Об этом сообщила швейцарская телекомпания RTS.

По ее информации, инициаторами проверки в отношении бизнесменов стали депутаты Рафаэль Махайм из франкоязычного кантона Во и Грета Гизин из италоязычного Тичино. Депутаты задаются вопросом, следует ли считать попытку подкупа иностранного должностного лица со стороны бизнесменов нарушением уголовного кодекса с учетом того, что "речь идет не о политиках, а о частных лицах". По мнению парламентариев, в этой ситуации на карту поставлена репутация швейцарских "институтов, уважение к верховенству закона и репутация Швейцарии на международном уровне". По этой причине они решили "довести этот случай до сведения федеральной юстиции" и намерены "заставить ее занять позицию по этому делу".

По словам Махайма, весь мир и Швейцария стали свидетелями "нереальной сцены", в которой "руководители промышленных компаний осыпают американского президента подарками непристойной стоимости". Решение касательно начала расследования будет принято генпрокурором Швейцарии, уточняет RTS.

4 ноября шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии. Швейцарские СМИ сообщали, что в ходе встречи Трампу были подарены часы Rolex и слиток золота. 14 ноября власти Швейцарии заявили о том, что им удалось договориться с США о снижении таможенных пошлин на товары швейцарского производства с 39% до 15%, что ставит швейцарскую экономику вровень с конкурентами из Евросоюза. При этом договоренности вступят в силу не раньше, чем стороны урегулируют все технические вопросы, что может занять месяцы.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).