Зеленский: Украину на следующей неделе ждут "важные переговоры"

Украинская и американская делегация продолжат работу над положениями мирного плана, заявил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская делегация в конце этой недели продолжат работу над положениями мирного плана, а на следующей неделе пройдут важные переговоры с его участием.

"Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе - в конце недели - продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и нашими европейскими друзьями", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

"На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. И мы готовим твердую почву для таких переговоров", - добавил он в конце обращения, но других подробностей не привел.

Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который входит в делегацию на переговорах с американской стороной, сообщил, что в Киеве ожидают визит Зеленского в США для обсуждения мирного плана с президентом США Дональдом Трампом до конца ноября.

Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), министр армии США Дэниел Дрисколл должен прибыть в Киев в четверг или пятницу.