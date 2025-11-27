Экс-сотрудник СБУ Ступак: Украина не может содержать армию в 800 тыс. военных

По его словам, страна не может содержать такое количество солдат в мирное время

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украина не в силах содержать армию численностью 800 тыс. военных, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"800 тыс. - это очень много. Мы не в силах обеспечить такое количество военнослужащих Украины. Германия - 180 тыс., Польша - 200 тыс. У нас не может быть 800 [тыс.], мы не можем в мирное время держать такую армию", - сказал он на видео, которое опубликовало украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале.

Ранее западные СМИ писали о том, что мирный план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тыс. человек. 25 ноября британская газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского, сообщила, что Украина согласились ограничить численность своих вооруженных сил до 800 тыс. военнослужащих.