Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

Аналогичное наказание получила бывший премьер-министр Бетси Чавес

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Перуанский суд приговорил экс-президента страны Педро Кастильо к 11 годам, 5 месяцам и 15 дням лишения свободы по делу о мятеже. Об этом сообщила радиостанция RPP.

Аналогичное наказание получила бывший премьер-министр Бетси Чавес, укрывающаяся в посольстве Мексики в Лиме.

7 декабря 2022 года Кастильо попытался распустить Конгресс перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Кастильо был задержан. Обвинения в организации мятежа были также предъявлены Чавес.