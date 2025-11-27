В Гвинее-Бисау лидер оппозиции Диаш настаивает на своей победе на выборах

Политик обвинил отстраненного от власти военными президента страны Умару Сисоку Эмбало в "организации переворота"

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиции Гвинеи-Бисау Фернандо Диаш утверждает, что победил на состоявшихся 23 ноября выборах главы государства и обвинил отстраненного от власти военными президента страны Умару Сисоку Эмбало в "организации переворота". Свое заявление он сделал по телефону Agence France-Presse (AFP).

"Я избранный президент Гвинеи-Бисау", - сказал Диаш. Он обвинил Сисоку Эмбало в организации 26 ноября государственного переворота, который прекратил процесс подсчета голосов избиркомом. Ранее сторонники Сисоку Эмбало, который участвовал в выборах и добивался переизбрания, объявили о победе на них главы государства. Диаш не привел никаких доказательств в поддержку своих обвинений в адрес Сисоку Эмбало. Смещенный военными президент был арестован и содержался какое-то время в заключении в Генштабе. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Диаш также сообщил, что находится в безопасности. Накануне он был задержан военными, однако, согласно информации AFP, ему удалось бежать. Вместе с ним был задержан его соратник и глава ведущей оппозиционной Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра. Он содержится по арестом на базе ВВС.

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента Сисоку Эмбало. Они приостановили деятельность всех государственных институтов, а также распорядились прекратить подсчет голосов на президентских и парламентских выборах. Путчисты объявили, что вся полнота власти в стране перешла к Высшему военному командованию по восстановлению порядка. В четверг военные объявили, что руководителем командования избран генерал-майор Орта Инта-а, который также стал президентом на переходный период Гвинеи-Бисау. Инта-а объявил, что переходный период продлится в стране год.

Оппозиция призвала своих сторонников выходить на улицы и требовать восстановления гражданского правления, а также возобновления работы избиркома. За прошедшие 24 часа с момента обращения лидеров оппозиции к массам из Гвинеи-Бисау не поступало информации об акциях протеста.