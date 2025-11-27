Социалисты Нидерландов считают, что страна не должна помогать Украине

Депутат парламента королевства Сара Доббе отметила, что дополнительные миллиарды на расходы на оборону идут в ущерб здравоохранению

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Нидерланды не должны выделять дополнительные €2 млрд военной помощи Киеву в ущерб выполнению социальных обязательств перед жителями страны. Такое мнение выразила депутат парламента королевства от Социалистической партии Сара Доббе.

"Неясно, кто будет это оплачивать, потому что мы видим, что сейчас сокращаются расходы на здравоохранение, и это имеет серьезные последствия для людей, которые оказывают медицинскую помощь, и для людей, которые от нее зависят. Мы видим, что дополнительные миллиарды на расходы на оборону идут в ущерб здравоохранению", - отметила депутат в ходе выступления в парламенте.

Ранее в ходе дебатов в парламенте представители крупнейшего оппозиционного блока "зеленых левых" и Партии труда внесли в парламент королевства инициативу о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Киеву. В марте 2025 года правительство Нидерландов постановило заложить в бюджет на 2026 год более €3,6 млрд на поддержку Украины. Однако €2 млрд из этой суммы уже были потрачены, в связи с чем левые парламентские предложили возместить недостающую сумму за счет урезания трат на другие статьи бюджета.