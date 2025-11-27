В Грузии задержали двух россиян за незаконное нахождение в стране

По данным МВД республики, они незаконно проникли в страну три года назад и находились в ней нелегально

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли границу и нелегально находились в республике в течение трех лет. Об этом говорится в заявлении грузинского МВД.

"На основании постановления суда задержаны двое граждан России - Владимир Дубовский и Алина Савельева, которые обвиняются в незаконном групповом пересечении государственной границы Грузии. Следствие установило, что обвиняемые незаконно проникли [в страну] в обход пограничного контроля и в течение последних трех лет незаконно находились на территории Грузии", - говорится в заявлении.

По данным МВД, Дубовский и Савельева несколько раз обращались к грузинским властям с просьбой получить убежище в стране, однако департамент миграции им в этом отказал. Они обжаловали данное решение в двух инстанциях, но его оставили в силе.

Грузинский суд 12 ноября издал ордер об аресте Дубовского и Савельевой, после чего их задержали в качестве обвиняемых. Против них возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение Государственной границы Грузии, совершенное группой лиц", что карается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.

Владимир Дубовский в России объявлен в розыск по статье УК РФ, следует из базы розыска МВД. Он был координатором приморского штаба Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ - прим. ТАСС). В отношении Дубовского возбуждено дело об участии в запрещенной организации. Савельева также значится в базе розыска в рамках уголовного дела.