Парламент Молдавии денонсировал часть заключенных в рамках СНГ соглашений

Бывший президент Игорь Додон раскритиковал эти решения

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии в четверг денонсировал часть заключенных в рамках СНГ соглашений. Как сообщила пресс-служба законодательного собрания, на сегодня "денонсировано уже 64 договора, подписанных в рамках СНГ, с целью привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС", курс на вступление в который взяли президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности.

"В первом чтении принят закон о денонсации соглашения о безвизовом режиме в рамках СНГ, расторжение которого приведет к отмене безвизового режима только с Киргизией и Таджикистаном. С остальными республиками у нас заключены двусторонние соглашения. С Россией такой соглашение было подписано 30 ноября 2001 года", - сообщил представивший законопроект генеральный секретарь МИД Молдавии Михай Мыцу. Он уточнил, что власти Молдавии намерены добиваться заключения таких двусторонних соглашений с Киргизией и Таджикистаном.

Парламент также одобрил денонсацию соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ и услуг) между государствами - участниками СНГ, подписанное в Москве в 1998 году, и соглашения о мерах по совершенствованию платежных отношений между экономическими организациями государств - участников СНГ, подписанное в 1992 году в Ташкенте.

Бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, раскритиковал эти решения парламентского большинства, отметив, что курс на разрыв с Россией и странами СНГ, который продолжает Санду и ее партия, противоречит интересам молдавского народа.

В феврале 2023 года прозападное правительство Молдавии объявило о планах денонсации свыше 110 из 282 соглашений, заключенных в рамках Содружества. При этом глава МИД Молдавии Михаил Попшой уточнил, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве, в то же время заявив о стремлении покинуть СНГ.