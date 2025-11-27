В Нидерландах указали, что курс на конфронтацию с Россией ведет ЕС к кризису

Также это повышает риск новой эскалации на континенте, заявил депутат парламента от партии "Форум за демократию" Ральф Деккер

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Продолжение европейскими странами курса на конфронтацию с Россией и военную поддержку Украины ставит под угрозу экономическую устойчивость Европы и повышает риск новой эскалации на континенте. Об этом заявил депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" Ральф Деккер.

"Россия уверенно наносит поражение Украине, и НАТО не может ничего с этим сделать", - заявил он в ходе парламентских дебатов. Деккер пояснил, что вводимые Западом антироссийские санкции "не достигают своей цели" и "вредят исключительно самим европейским странам".

Парламентарий отметил, что в "коалиции желающих", частью которой являются и Нидерланды, доминирует единообразное мышление: "осуждение действий России и курс на продолжение конфронтации даже вопреки намерениям США". По его словам, такая ситуация "абсурдна, цинична и полностью противоположна действительному положению вещей".

Так, под прикрытием стремления к "справедливому миру" ЕС "все явственнее приносит Киев в жертву заведомо проигрышной для него войны" и втягивает Европу в глубокий финансовый кризис, сулящий "крайне проблемное будущее" с реальными рисками расширения конфликта.