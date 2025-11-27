Оппозиционные депутаты Украины объявили о создании объединения "Мы за мир!"

Депутат Рады Александр Дубинский отметил, что шаг является четким сигналом на перезагрузку власти

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо, в котором говорится о создании межфракционного депутатского объединение "Мы за мир!" для "перезагрузки власти".

"Направил спикеру ВР Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединение (МФО) "Мы за мир!". Сейчас в него вошли три народных депутата - Дубинский, [покинувший Украину из-за политического преследования Артем] Дмитрук, [не вернувшийся на Украину из командировки депутат от правящей партии "Слуга народа" Александр] Куницкий", - написал он в Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, это шаг является четким сигналом на перезагрузку власти, "так как парламент должен отражать мнение общества, 90% [которого] хочет мира".

Дубинский пригласил коллег ознакомиться с целями объединения и присоединиться. Согласно содержанию опубликованного письма, одной из задач объединения является "поддержка инициатив президента США Дональда Трампа относительно скорейшего прекращения войны и достижения мира на Украине".