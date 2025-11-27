Мадуро: вооруженные силы и народ готовы защищать Венесуэлу от агрессии

По словам главы государства, психологическое давление и "аморальные империалистические атаки" пробудили в гражданах "патриотическое сознание и невероятную силу сопротивления"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы и народ готовы защищать Венесуэлу от империалистических угроз и агрессии. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в выступлении на праздновании 105-й годовщины Военно-воздушных сил Венесуэлы.

"Угрозы, агрессия не запугают и не застанут врасплох наш народ, который готов защищать свою родину, землю, моря, небо, свою душу и свою историю", - заявил президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро напомнил, что "в течение 17 недель иностранные империалистические силы постоянно угрожают нарушить мир в Карибском море, Южной Америке и в Венесуэле, используя ложные и нелепые аргументы, которым не верит даже американская общественность". Президент отметил, что психологическое давление и "аморальные империалистические атаки" "пробудили в венесуэльском народе патриотическое сознание и невероятную силу сопротивления".

Венесуэльский лидер сообщил о военных учениях "Независимость 200", которые проходят в зонах комплексной обороны на территории всей страны. Он подчеркнул, что учения продемонстрировали единство народа, вооруженных сил и полиции "в защите прав Венесуэлы на мир и стабильность, гарантированные международным правом, Уставом ООН и Конституцией Боливарианской Республики".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики.