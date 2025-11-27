Экс-секретаря Совбеза Украины Литвиненко назначили послом в Сербии

С этой должности уволили Владимира Толкача

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил послом в Сербии бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", - говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского. Другим указом он уволил с этой должности Владимира Толкача.

Литвиненко занимал пост секретаря СНБО с марта 2024 года по июль 2025 года, пока вместо него не назначили Рустема Умерова.