В МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

Сотрудники международного агентства заявили, что слышали военные действия недалеко от станции, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси

Энергодар, Запорожская атомная электростанция © Алексей Коновалов/ ТАСС

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали возобновление боевых действий в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, отчитались о том, что слышали в последние дни военные действия, часто очень близко к станции. В некоторые из этих дней команда МАГАТЭ слышала взрывы и стрельбу около 20 раз, а иногда - и чаще", - привела пресс-служба агентства его слова.

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Позднее при посредничестве МАГАТЭ было установлено локальное прекращение огня рядом с ЗАЭС, что позволило осуществить ремонт ЛЭП, обеспечивающих АЭС питанием с российской высоковольтной подстанции "Днепровская" и украинской - "Ферросплавная-1". Внешнее электроснабжение станции полностью восстановлено.