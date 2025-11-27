Спикер Палаты депутатов Чехии пересмотрел решение о неучастии в форуме НАТО

Томио Окамура заявил, что считает необходимым присутствие чешской делегации на заседании альянса

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамура отказался от первоначального решения не отправлять делегацию на заседание парламентской ассамблеи НАТО. Слова политика привел новостной портал Novinky.

"Действительно необходимо, чтобы туда поехали чешские представители", - сказал он. В состав делегации Палаты депутатов войдут парламентарии от партий власти и оппозиции.

Чешские СМИ проинформировали в четверг, что Окамура из-за экономии средств отменил поездки депутатов на заседания парламентских делегаций НАТО в Вашингтоне и комитетов Евросоюза в Брюсселе.