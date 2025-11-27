Верховный лидер Ирана обвинил США в начале конфликта на Украине

Али Хаменеи указал на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал урегулировать ситуацию "за три дня"

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 28 ноября. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подверг критике Вашингтон, заявив, что Соединенные Штаты "разожгли конфликт на Украине".

"Нынешний американский президент говорил, что разрешит (конфликт на Украине) за три дня", - приводит телеканал Al Arabiya слова аятоллы Хаменеи. Он добавил, что спустя почти год США предлагают план из 28 пунктов "той самой стране, которую сами же и втянули в конфликт".

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о плане Трампа, заявил, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей.