FT: Бельгия считает, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану

Премьер-министр страны Барт Де Вевер потребовал предоставить юридически обязывающие гарантии на сумму около €185 млрд для покрытия возможных убытков Euroclear, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что быстрая финализация плана Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо.

По ее данным, возражения де Вевера содержатся в письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ был подготовлен для предстоящего саммита ЕС, на котором лидеры должны определить дальнейший подход к поддержке Киева.

В письме Де Вевер также подчеркнул, что ускоренное продвижение схемы "репарационного кредита" может привести к негативным политическим последствиям. По его словам, нерешенные юридические и финансовые аспекты способны подорвать усилия по содействию мирному процессу, подчеркивает FT.

Отмечается, что большинство стран ЕС поддерживают проект, однако Бельгия, на чьей территории хранятся основная часть замороженных активов, выступает против. Брюссель выражает опасения по поводу возможных ответных действий со стороны России, а также рисков судебного преследования для Euroclear как держателя активов.

FT подчеркивает, что в качестве условия поддержки инициативы бельгийский премьер потребовал от государств-членов предоставить юридически обязывающие гарантии на сумму около €185 млрд для покрытия возможных убытков Euroclear.

В четверг Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой может произойти экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".