Трамп: США начнут "на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов отметил, что поставки наркотиков по морю прекращены на 85%

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил 27 ноября, что Вашингтон очень скоро начнет бороться с поставками наркотиков из Венесуэлы на суше.

"Мы займемся этим, мы уже многое сделали. Поставки по морю прекращены на 85%. Вы, наверное, заметили, что люди не хотят перевозить [наркотические вещества] по морю, и мы начнем останавливать их на суше. Это проще делать на суше, и это начнется очень скоро", - сказал он.