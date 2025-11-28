Трамп: администрация США заказала новые стратегические бомбардировщики B-2

Самолеты практически незаметны с земли

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация заказала новые малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

Во время общения с военнослужащими в режиме видеоконференции он заявил, что операция против Ирана летом 2025 года была успешной из-за стелс-технологий, которые использовались при конструировании B-2. "И я хочу поблагодарить этих пилотов, механиков и всех людей, которые обслуживали бомбардировщики B-2 и работали на них. Мы только что заказали намного больше таких", - сказал глава Белого дома во время общения с военнослужащими в режиме видеоконференции.

"Им (иранцам - прим. ТАСС) было известно, что они летят, но никто не мог их увидеть", - добавил президент США.

11 ноября, выступая на Арлингтонском кладбище, Трамп заявлял, что США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2. В октябре американский лидер сообщал, что США заказали 28 таких самолетов. В выступлении на Арлингтонском кладбище он не уточнил, идет ли речь об этой партии бомбардировщиков или о новой. В ходе выступления 27 ноября президент США также не конкретизировал, о какой партии бомбардировщиков идет речь.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.