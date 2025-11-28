Steigan: НАТО в ближайшем будущем может умереть

Альянс переживает затянувшийся процесс деградации, начавшийся еще до конфликта на Украине, приводит издание слова ветерана миротворческих миссий ООН Дэна Вигго Бертгуна

Редакция сайта ТАСС

© Omar Havana/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс в ближайшем будущем может не только "ослабнуть, но и вовсе прекратить существование". Такое мнение выразил норвежский ветеран миротворческих миссий ООН Дэн Вигго Бертгун в статье, опубликованной изданием Steigan.

"Вопрос не в том, выживет ли НАТО в этом столетии. Вопрос в том, выживет ли НАТО хотя бы в следующем десятилетии", - говорится в публикации.

Бертгун утверждает, что НАТО может "умереть" не в результате одномоментного кризиса, а из-за затянувшегося процесса "деградации", начавшегося еще задолго до конфликта на Украине. По его словам, сегодня уже видны "контуры заката альянса", который, как он считает, больше не способен выполнять задачи, ради которых был создан.

В статье Бертгун акцентировал внимание на операции в Афганистане, считая ее как военным, так и политическим поражением со стороны НАТО. Он подчеркнул, что более двадцати лет назад во время их встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с тогдашним послом Норвегии при альянсе Каем Эйде тот заявил, что "НАТО не переживет стратегического поражения в Афганистане. Это подорвет авторитет альянса".

Бертгун отметил, что "сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, насколько эти слова были верными".