Вице-президент Венесуэлы: отношения Москвы и Каракаса нельзя разрушить

Делси Родригес подчеркнула, что обе страны "гигантскими шагами" развивают сотрудничество и вместе отстаивают позиции на международной арене

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венесуэла и Россия вместе противостоят фашизму, их отношения невозможно разрушить. Об этом заявила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес на 19-м заседании Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня.

"Наши отношения невозможно разрушить, невозможно подорвать. Это исторические отношения, которые способствуют независимости наших стран, нашему праву на самоопределение и которые защищают и укрепляют наш суверенитет", - отметила она.

Родригес отметила, что Россия снова борется с нацизмом, как делала это 80 лет назад. "На самом деле, наши страны участвуют в настоящей борьбе, которая необходима, чтобы отстоять наше пространство и защитить его от экстремизма, от фашизма, который мы видели 80 лет назад и который поднимает свою голову сегодня", - добавила вице-президент Венесуэлы.

По ее словам, Москва и Каракас "гигантскими шагами" развивают отношения и вместе отстаивают позиции на международной арене. Так, она обратила внимание на сотрудничество РФ и Венесуэлы в ОПЕК+. "Мы благодарны вам за то, что мы действуем совместно в рамках такой организации, как ОПЕК+. Сегодня этот блок действует как единое целое и отстаивает те цены, которые необходимы нефтяному рынку, его устойчивость и экономическую стабильность для производителей и потребителей", - сказала Родригес.

"Все граждане Венесуэлы очень рады, что мы сотрудничаем, - заключила она. - Мы знаем, что российский народ всегда стоит рядом с нами".

Заседание межправкомиссии в гибридном формате прошло под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Делси Родригес. По итогам мероприятия стороны подписали 18 двусторонних документов по сотрудничеству в различных областях и заключительный акт.