Трамп заявил, что запретит миграцию в США людям из стран третьего мира

Президент Соединенных Штатов также пообещал отменить "миллионы нелегальных разрешений" на въезд, которые выдавал бывший глава государства Джо Байден

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановит на неопределенный срок миграцию в США людей из стран третьего мира. Об этом он написал в Truth Social.

"Я <...> приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать возможность системе США полностью восстановиться, отменю все миллионы нелегальных разрешений на въезд, выданных [экс-президентом Джо] Байденом, включая те, которые были подписаны автопером Сонного Джо Байдена, и вышлю всех, кто не является чистой прибылью для Соединенных Штатов или не способен любить нашу страну, отменю все федеральные льготы и субсидии для неграждан нашей страны, лишу гражданства мигрантов, которые подрывают внутренний порядок, и депортирую всех иностранных граждан, которые являются бременем для общества, угрозой безопасности или несовместимы с западной цивилизацией", - указал он.