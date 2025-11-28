ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что запретит миграцию в США людям из стран третьего мира

Президент Соединенных Штатов также пообещал отменить "миллионы нелегальных разрешений" на въезд, которые выдавал бывший глава государства Джо Байден
Редакция сайта ТАСС
04:44

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановит на неопределенный срок миграцию в США людей из стран третьего мира. Об этом он написал в Truth Social.

"Я <...> приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать возможность системе США полностью восстановиться, отменю все миллионы нелегальных разрешений на въезд, выданных [экс-президентом Джо] Байденом, включая те, которые были подписаны автопером Сонного Джо Байдена, и вышлю всех, кто не является чистой прибылью для Соединенных Штатов или не способен любить нашу страну, отменю все федеральные льготы и субсидии для неграждан нашей страны, лишу гражданства мигрантов, которые подрывают внутренний порядок, и депортирую всех иностранных граждан, которые являются бременем для общества, угрозой безопасности или несовместимы с западной цивилизацией", - указал он. 

СШАТрамп, Дональд