Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным

Встреча намечена на первую половину дня, подчеркнул премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

Беседуя с венгерскими журналистами перед вылетом из будапештского Международного аэропорта имени Ференца Листа, он отметил, что встреча с Путиным намечена на первую половину дня. "Сегодня мы будем разговаривать с президентом России", - сказал глава правительства.

Он отметил, что для него "целью переговоров является дальнейшее обеспечение энергоснабжения Венгрии". Орбан напомнил, что в Венгрии сохраняются самые низкие цены в Европе на топливо и сырье для промышленности и домохозяйств. "Это происходит потому, что у нас есть доступ к дешевым российским нефти и газу, цены на которые ниже международного уровня", - пояснил премьер.

"Поэтому я направляюсь туда, чтобы гарантировать энергоснабжение Венгрии зимой и на следующий год по доступной цене", - подчеркнул Орбан. Он также отметил большое значение недавнего освобождения Венгрии от соблюдения американских санкций, препятствовавших поставкам по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на переговорах в Москве конфликт на Украине, он сказал, что этого "вряд ли удастся избежать". Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение военных действий и призывает обе стороны конфликта к заключению мира.

По подсчетам венгерских СМИ, премьер-министр Венгрии и президент России встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности 14 раз. Их последняя встреча состоялась в Москве 5 июля 2024 года, когда Орбан в ходе миротворческой миссии совершил также поездки на Украину, в Китай и США.