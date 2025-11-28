ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В НАБУ подтвердили обыски у Ермака

Подробности ведомства обещают предоставить позднее
07:01
обновлено 07:08
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально подтвердили проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале этих ведомств.

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя офиса Зеленского. Следственные действия санкционированы и осуществляется в рамках расследования", - говорится в сообщении.

Подробности ведомства обещают предоставить позднее. 

