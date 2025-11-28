В НАБУ подтвердили обыски у Ермака
07:01
обновлено 07:08
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально подтвердили проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале этих ведомств.
"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя офиса Зеленского. Следственные действия санкционированы и осуществляется в рамках расследования", - говорится в сообщении.
Подробности ведомства обещают предоставить позднее.