"Зеркало недели": обыски у Ермака проходят дома и в рабочем кабинете

Где находится сам глава офиса Зеленского, пока не известно

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следственные действия по месту проживания главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и в его рабочем кабинете проходят с раннего утра. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось об обысках только в квартире Ермака.

Первыми об обысках у Ермака сообщили депутат Рады Ярослав Железняк и издание "Украинская правда". СМИ опубликовало фотографию с места событий, на снимке запечатлены около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), проходящие через блокпост в правительственном квартале Киева. Где находится сам Ермак, пока не известно. Комментариев от него и от Зеленского также пока не поступало.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба.