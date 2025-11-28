МИД Индии: визит Путина позволит оценить прогресс в отношениях Москвы и Нью-Дели

Президент РФ посетит страну с государственным визитом с 4 по 5 декабря для участия в 23-м ежегодном саммите Индия - Россия

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию даст возможность оценить прогресс в отношениях Москвы и Нью-Дели и определит дальнейшие ориентиры для укрепления особого привилегированного стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщил индийский МИД.

"По приглашению премьер-министра Нарендры Моди президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом с 4 по 5 декабря 2025 года для участия в 23-м ежегодном саммите Индия - Россия", - заявили в МИД республики.

"Предстоящий государственный визит предоставит возможность руководству Индии и России проанализировать прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать видение укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Индии сообщили, что в ходе визита российского лидера в Нью-Дели состоятся переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди, а президент южноазиатской республики Драупади Мурму устроит в честь президента России банкет.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.