Латвия завершила поставку Украине 42 БТР

Речь идет о бронетранспортерах Patria 6x6

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии завершили поставку Киеву 42 бронетранспортеров Patria 6x6. Об этом заявила министр иностранных дел балтийской республики Байба Браже.

"Латвия завершила передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 <...> украинским бойцам", - написала глава внешнеполитического ведомства в Х. По ее словам, поставка БТР подтверждает долгосрочное обязательство Латвии ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

В 2019 году Финляндия и Латвия инициировали программу по внедрению современной системы бронетехники, в которой также участвуют Швеция и Германия. В качестве автомобильной платформы был выбран внедорожник Patria. По данным финского Минобороны, Финляндия заказала в рамках проекта 164 бронетранспортера, Латвия - более 250, Швеция - в общей сложности 321.