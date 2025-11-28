Страны Евразии могут изучить возможность формирования новых структур

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Страны Евразии для укрепления системы коллективной безопасности, помимо развития существующих форматов, могли бы приступить к изучению формирования новых межгосударственных структур в средней и долгосрочной перспективе. Об этом говорится в концептуальном аналитическом докладе "Большое евразийское партнерство: общая ответственность за безопасное будущее", опубликованном на сайте информационно-аналитического издания "Союзники. ОДКБ".

"Методологически вопрос дальнейшего укрепления системы коллективной безопасности следует прорабатывать по двум трекам: с точки зрения достижения краткосрочных целей продолжить курс на развитие и сближение существующих форматы: ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, СГ и ШОС. В плане реализации средне- и долгосрочных целей, исходя из перспектив развития обстановки, следовало бы параллельно приступить к изучению возможности формирования новых межгосударственных структур фактически, институтов солидарного развития, обладающих более широкими полномочиями", - отмечается в докладе.

В материале указывается, что такие институты могли бы гармонизировать интеграционное пространство в Центральной Евразии, обеспечив реализацию "принципа со-развития". "При этом наиболее подходящим принципом при выстраивании отношений на всех контурах видится лозунг "Безопасность через сотрудничество!", подразумевающий достижение такой степени взаимосвязанности и взаимодействия между странами, что любое нарушение этих связей будет рассматриваться всеми сторонами как крайне нежелательное", - подчеркивают авторы.

Кроме того, основными задачами Организации Договора о коллективной безопасности в Центральной Евразии в докладе указываются всемерное развитие существующих региональных механизмов, наращивание взаимодействия между объединениями по всему перечню актуальных проблем, проработка вопроса о создании институтов солидарного развития, способных стать многонациональными центрами, регулирующими различные направления совместной работы.

"Важно также учитывать позицию стран региона, не готовых взять на себя полноценные обязательства по участию в ОДКБ, тем не менее заинтересованных в той или иной форме участия в укреплении безопасности в Центральной Евразии. Продвигать институты партнерства и наблюдательства. В случае проведения совместных силовых операций предусмотреть возможность участия в них третьих стран на коалиционной основе", - говорится в докладе.