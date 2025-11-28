КНР поддерживает контакты со всеми сторонами по урегулированию на Украине

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин отметила, что ее государство играет конструктивную роль в содействии политическому преодолению конфликта

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Китай поддерживает контакты со всеми сторонами, включая Москву и Киев, продолжает играть конструктивную роль в урегулировании текущего кризиса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя китайско-российские контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

"С момента возникновения нынешнего кризиса Китай, как постоянный член Совбеза ООН и ответственное государство, поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, играет конструктивную роль в содействии политическому урегулированию", - отметила она.

Дипломат также добавила, что Китай "всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом урегулирования конфликта на Украине и поддерживает любые усилия, направленные на установление мира".