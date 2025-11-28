Индия может обсудить поставку новых ЗРК С-400 во время визита Путина

Россия в 2026 году завершит выполнение подписанного в 2018 году контракта на поставку пяти ЗРК С-400, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Индия может обсудить поставку дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов С-400 во время государственного визита 4-5 декабря в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил индийский министр обороны Раджнатх Сингх.

"Обсуждение этого вопроса не исключается, но не стоит ожидать каких-либо заявлений по этому поводу. На переговорах с российским лидером будут рассматриваться более широкие аспекты сотрудничества в области обороны, - приводит агентство ANI слова Сингха. - У нас есть крупная оборонная программа с Россией".

По словам министра, Россия в 2026 году завершит выполнение подписанного в 2018 году контракта на поставку пяти ЗРК С-400.

Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита Путина в Индию в октябре 2018 года. Полученные Индией ранее С-400 были развернуты вдоль границ с Китаем и Пакистаном.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.