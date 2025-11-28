Турция снова готова организовать переговоры по Украине в Стамбуле

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что страна поддерживает прямые контакты с Москвой и Киевом

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна поддерживает прямые контакты с Россией и Украиной и готова снова организовать переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле.

"Переговоры в Стамбуле возобновились этим летом. Мы провели три раунда и увидели, что прямые переговоры между сторонами принесли продуктивные результаты по многим вопросам. Мы должны продолжать идти по этому пути. И Турция готова вновь принять переговоры в Стамбуле. Мы поддерживаем прямые контакты между сторонами. Мы не должны уклоняться от дипломатии", - сказал он в Берлине на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Трансляцию вел МИД Турции.

Фидан также отметил, что "сейчас в Женеве появились новые перспективы, план, идут обсуждения". "Мы видим, как формируется рамочная основа [для дальнейшего урегулирования]. Мы приветствуем это. Этот импульс и эту переговорную площадку нельзя упустить, какими бы сложными ни были обстоятельства", - добавил Фидан.