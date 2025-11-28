Figaro: РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск

Эксперты Французского института международных отношений также отметили численное превосходство - порядка 950 тыс. против 750 тыс. в европейских странах

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Россия значительно превосходит Европу в мощи и оснащении сухопутных войск. К такому выводу пришли эксперты Французского института международных отношений (IFRI), результаты исследования приводит газета Le Figaro.

По данным исследования, в котором проводится сравнение возможностей ВС РФ с объединенными силами стран Европы, входящих в НАТО, европейские войска "недостаточно оснащены" военной техникой - артиллерийскими орудиями и снарядами, ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Еще одна слабость Европы заключается в "инфраструктурных и нормативных ограничениях на переброску войск по континенту".

Эксперты также отметили численное превосходство сухопутных войск РФ по сравнению с европейскими странами - порядка 950 тыс. против 750 тыс. Этот разрыв, как подчеркнули в IFRI, подкрепляется разницей в боевой готовности и "политической раздробленностью" Европы.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.