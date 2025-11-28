Economist: поддержка вступления Украины в ЕС может снизиться после достижения мира

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза могут снизить уровень поддержки Украины в стремлении присоединиться к сообществу в случае возможного мирного урегулирования кризиса. Об этом пишет журнал The Economist.

Издание отмечает, что в блоке могут начаться внутренние распри после возможного достижения мира. Одним из таких спорных вопросов может стать судьба отношений ЕС с Украиной. "[Украина] вряд ли будет в хорошем состоянии. Европа не захочет, чтоб у ее порога находилась страна, переживающая глубокий кризис. Но симпатии к Украине во время войны могут не сохраниться в мирное время", - указывает издание. В частности, европейцы начнут задаваться вопросом, не стоит ли украинским беженцам вернуться на родину.

Также будут звучать "острые вопросы" относительного того, нужно ли продолжать дальше процесс интеграции Украины в ЕС, "особенно учитывая последний коррупционный скандал". "Главным доводом в пользу того, чтобы пообещать Украине членство в ЕС, называлась необходимость усилить ее боевой дух. Циники начнут говорить, что в мирное время это больше не нужно", - добавили в издании.

