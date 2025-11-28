Эксперты: Европа серьезно уступает России в ядерной мощи без зонтика США

Как утверждается в исследовании, РФ, которую эксперты признают ядерной сверхдержавой, располагает порядка 1 700 развернутыми ядерными боеголовками и имеет около 2 600 на складах, что обеспечило бы ее превосходство в случае ядерной эскалации

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Страны Европы существенно уступают России в плане боеспособности ядерных вооружений без поддержки США в этом вопросе. К такому выводу пришли эксперты Французского института международных отношений (IFRI), изучившие влияние ядерного зонтика США на ВС европейских союзников по НАТО, результаты исследования приводит газета Le Figaro.

Как утверждается в исследовании, Россия, которую эксперты признают ядерной сверхдержавой, располагает порядка 1 700 развернутыми ядерными боеголовками и имеет около 2 600 на складах, что обеспечило бы ее превосходство в случае ядерной эскалации. Европа, между тем, пользуется поддержкой расширенного ядерного сдерживания США за счет политики совместных ядерных миссий, в рамках которых на территориях европейских стран размещены порядка 100 тактических ядерных бомб B61-12. В дополнение к американскому ядерному зонтику две европейские страны, обладающие ядерным оружием, - Франция и Великобритания, имеют на вооружении "несколько сотен стратегических боеголовок".

"Если авторитет расширенного ядерного сдерживания США будет серьезно подорван или оно окажется неэффективным, Европа пострадает от стратегического дисбаланса с Россией", - подытожили эксперты.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.